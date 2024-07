Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 1,82 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,82 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,86 USD. Bei 1,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 445.995 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 11,85 Prozent sinken.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 188,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,310 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

