Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 0,670 USD.

Um 15:49 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 0,670 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 0,680 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,679 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 514.603 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,965 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 77,410 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2025 bei 0,578 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 13,750 Prozent Luft nach unten.

Am 10.01.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,07 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,95 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 193,77 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.04.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

