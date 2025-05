Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Freitagnachmittag ab

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 0,471 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,471 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 0,467 USD. Bei 0,490 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 518.548 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,310 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 390,238 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2025 bei 0,430 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 9,581 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 08.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD im Vergleich zu 188,34 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 23.07.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,052 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor