Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 0,510 USD. Mit einem Wert von 0,500 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.457.725 Stück.

Am 01.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,515 USD an. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 80,402 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,430 USD fiel das Papier am 18.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 12,761 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,12 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,78 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

