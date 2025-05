Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,439 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 0,439 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,434 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,440 USD. Zuletzt wechselten 335.821 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,310 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 426,676 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2025 bei 0,430 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 2,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,12 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 188,34 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,78 Mio. USD.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2027 -0,052 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor