Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 0,440 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,440 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,436 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,454 USD. Bisher wurden heute 813.685 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 2,310 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 425,000 Prozent zulegen. Am 18.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,430 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 2,326 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 185,78 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

