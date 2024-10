Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 1,69 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 1,69 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254.638 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD. Gewinne von 75,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 1,45 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,95 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 10.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 200,04 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,118 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

