Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag billiger

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,5 Prozent auf 0,468 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 0,468 USD abwärts. Bei 0,465 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,480 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 462.384 Stück.

Bei einem Wert von 2,515 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.05.2024). Mit einem Zuwachs von 437,393 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2025 bei 0,430 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 8,837 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.04.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,052 USD je Aktie aus.

