Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Dienstagnachmittag deutlich an

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 13,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 13,4 Prozent auf 2,08 USD nach oben. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,09 USD an. Bei 2,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.402.393 Stück.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 63,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,60 USD am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 22,89 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 188,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,001 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

