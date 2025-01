Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag tiefer

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1,36 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1,36 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 486.248 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,97 USD markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 54,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 15,87 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 10.10.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 200,04 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2025 wird am 09.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,124 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

