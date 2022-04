Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Mittag deutlich nach

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,4 Prozent auf 6,65 EUR abwärts. Bei 6,52 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 24.965 Stück.

Am 10.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,61 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 179,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,35 EUR ab. Abschläge von 34,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2022. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 56,56 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 151,87 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.01.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 28.07.2022.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,211 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

