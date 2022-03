Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) mit Kursabschlägen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,78 EUR. Bei 4,69 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.097 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 16.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 26,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 4,61 EUR.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,174 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Die Tilray (ex Aphria) Aktie wird unter der ISIN US88688T1007 an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, XETRA, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, BX World, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Tilray (ex Aphria) ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com