Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 3,88 EUR. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 3,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 52 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 12,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,89 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,90 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,16 USD – ein Plus von 199,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 56,56 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2023 wird am 06.10.2022 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,224 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

