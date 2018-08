Updates zu Continental, MorphoSys, Akzo Nobel und Daimler

DZ Bank senkt Continental auf 'Halten' - Fairer Wert runter

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Continental nach einer weiteren Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 228 auf 160 Euro gekappt. Die bereits zweite Senkung des Ergebnisziels in diesem Jahr belaste die Marktstimmung für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers erheblich, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre deutlich.

Commerzbank senkt Morphosys auf 'Hold' und hebt Ziel auf 107 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat MorphoSys aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 98 auf 107 Euro angehoben. Die Aktie des Antikörperspezialisten habe sich im bisherigen Jahresverlauf um 16 Prozent besser als der TecDax entwickelt, was vor allem auf die steigende Erwartungen an den Antikörper MOR208 zurückgehe, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen seien aber alles in allem die wichtigsten Kurstreiber in die Aktie eingepreist.

Baader Bank hebt Akzo Nobel auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Akzo Nobel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben. Der Chemiekonzern profitiere von einer Erholung der Nachfrage und Preissteigerungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten die zukunftsgerichteten Aussagen des Konzerns zuletzt positiver geklungen.

Baader Bank senkt Ziel für Bayer auf 123 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bayer angesichts der Glyphosat-Rechtsrisiken von 140 auf 123 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach dem Urteil gegen die Tochter Monsanto, einem Krebspatienten einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen zu müssen, sei übertrieben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Glyphosat steht vermutlich lediglich für 2 bis 3 Prozent des operativen Gewinns (Ebitda) von Bayer.

Baader Bank senkt Ziel für BASF auf 85 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF von 93 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Markus Mayer reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnerwartungen, da er mit höheren Investitionen unter anderem in die Forschung durch den Chemiekonzern rechnet. Das sei absolut sinnvoll, dürfte sich aber erst mittelfristig auszahlen. Derweil seien die Aktien günstig bewertet, was allerdings in einem von Vorsicht geprägten Aktienmarktumfeld vielleicht nicht helfen werde.

Commerzbank nimmt BMW mit 'Hold' wieder auf - Ziel 91 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat BMW mit "Hold" und einem Kursziel von 91 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für BMW sei das mangelnde Wachstum aber die größte Herausforderung - wie auch beim Konkurrenten Daimler. Daher dürften die Gewinne von BMW kaum zulegen. Der Konzern habe wenig Hebel, die Profitabilität zu verbessern - und es damit schwer, dem Gegenwind durch CO2-Kosten und Abschreibungen Paroli zu bieten.

Commerzbank nimmt Daimler mit 'Reduce' wieder auf - Ziel 54 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Daimler mit "Reduce" und einem Kursziel von 54 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf Daimler herrsche aber Sorge, dass mit der letzten Gewinnwarnung noch nicht alles Negative auf dem Tisch sei. Das trotz der Warnung beibehaltene Ziel eines freien Mittelzuflusses von 4 Milliarden Euro erscheine schwer erreichbar.

Commerzbank nimmt Volkswagen Vorzüge mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Volkswagen Vorzüge (VW) (Volkswagen (VW) vz) mit "Buy" und einem Kursziel von 185 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem gebe es für Volkswagen Licht am Ende des - länger als anfangs erwarteten - Tunnels. VW überzeuge mit einem branchenführenden Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns. Hinzu komme ein hoher freier Mittelzufluss. VW ist der Branchenfavorit von Flowers.

RBC senkt Walmart-Ziel auf 101 US-Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Walmart nach der abgeschlossenen Übernahme des indischen Online-Händlers Flipkart von 102 auf 101 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach Abschluss des Deals habe er sein Bewertungsmodell für den US-Handelskonzern an die operativen Verluste von Flipkart angepasst, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er revidierte seine Walmart-Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 leicht nach unten.

JPMorgan senkt Ziel für Atlantia auf 25 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Atlantia nach dem Brückeneinsturz in Genua von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem Unglück habe sich der Börsenwert des italienischen Autobahnbetreibers, dessen Tochter Autostrade der Entzug der Straßenbetriebslizenz drohe, um rund 5 Milliarden Euro verringert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Je nach Katastrophenszenario rangiere der faire Wert zwischen 3,30 und 28,00 Euro je Aktie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 deutlich.

