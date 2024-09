Platz 21: Das Ranking

Der Internationale Währungsfonds (IMF) veröffentlicht zweimal jährlich Daten, die einen Überblick über die reichsten Länder der Welt verschaffen. Berechnet werden die Werte über das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das auf der Kaufkraftparität der Menschen basiert. In die Kaufkraftparität fließen auch die relativen Lebenshaltungskosten und Inflationsraten ein. So können die Lebensstandards in unterschiedlichen Ländern verglichen werden. Im Ranking sind die Top 20 der reichsten Länder der Welt enthalten. Stand ist der 15. Mai 2024.

Quelle: IMF, Bild: istock/Ufuk ZIVANA