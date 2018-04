Jim Cramer: Darum läuft die Netflix-Aktie allen davon

Nach der Bilanzvorlage für das erste Quartal 2018 schoss die Netflix -Aktie in der Spitze rund 10 Prozent nach oben. Bei 338,61 US-Dollar markierte das Papier sogar einen neuen Höchststand. Das ist jedoch noch nicht alles. Allein seit dem Börsengang an der NASDAQ am 23. Mai 2002 verbuchte die Aktie einen Zuwachs von über 1.300 Prozent. Dabei war das Geschäftsmodell des Unternehmens damals noch ein anderes.

Vom Video-Verleih zum Top-Streaming-Dienst

Als Netflix vor rund 16 Jahren den Sprung an den Aktienmarkt wagte, verdiente der Konzern noch Geld damit, DVDs an Kunden zu verleihen. Online suchten sich Nutzer Filme aus, bestellten diese und bekamen sie nach Hause geliefert. Sobald die Leihfrist abgelaufen war, sendeten die Kunden die DVDs wieder an den Konzern zurück. Der scheinbar unaufhaltsame Siegeszug begann jedoch erst mit der Möglichkeit, Filme und Serien direkt über das Internet zu streamen - also mit dem direkten Abruf der Inhalte.

Jim Cramer schon länger von Netflix überzeugt

Jim Cramer, Moderater von "Mad Money" bei "CNBC" und Gründer von "TheStreet", steht schon seit Jahren auf der Seite von Netflix. Schon 2015 nannte er den Streaming-Dienst "die größte Kabelgesellschaft der Welt". Auch das weitere Wachstum des Unternehmens untermauert Cramers damalige Einschätzung. Heute hat Netflix insgesamt 125 Millionen Nutzer, wovon 119 Millionen den Dienst bezahlen. Damit erwirtschaftete der Konzern im vergangenen Quartal 3,7 Milliarden US-Dollar. Dass der Konzern horrende Summen in Eigenproduktionen investiert und einen negativen Cashflow ausweist, hielt Anleger nach den Quartalszahlen nicht davon ab, beherzt zuzugreifen.

Die konkreten Wachstumszahlen und -chancen sind dafür verantwortlich, dass Cramer weiterhin von der Aktie überzeugt ist. "Es ist eine einfache Tatsache, dass die Welt Netflix liebt", argumentiert der Experte in "Mad Money" am Dienstag. "Wir fangen an zu glauben, dass es [Netflix] irgendwann mit Leichtigkeit die 300-Millionen-Nutzer-Marke erreichen kann und diese werden bereit sein, für diesen Service deutlich mehr zu bezahlen. Wieso? Weil es so ein gutes Angebot ist", so Cramer weiter.

Netflix-Aktie schlägt den S&P 500 um Längen

Der kräftige Kurszuwachs macht die Netflix-Aktie zum Top-Wert im S&P 500 im laufenden Jahr. Gerechnet zum gestrigen Schlusskurs legten die Titel alleine 2018 satte 75 Prozent Kurssteigerung an den Tag, während der S&P 500 mit einem Plus von gerade einmal 1,23 Prozent deutlich zurückstecken muss. Ob Netflix tatsächlich an die von Cramer prognostizierten Nutzerzahlen herankommt, bleibt abzuwarten. Für den 63-Jährigen ist der Konzern bereits "die mächtigste Gewalt in der Unterhaltungsindustrie".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix, dennizn / Shutterstock.com, pixinoo / Shutterstock.com