Trader 2022 Abschlussbericht: Mario Graß aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gewinnt Jaguar F-PACE

Ab dem 5. September, dem Start des Börsenspiels, waren die Spieler in der Lage, alle an der Börse Stuttgart gelisteten Aktien und alle Zertifikate und Optionsscheine der Société Générale zu handeln.

Zusätzlich zum Hauptpreis wurde jede Woche ein Preisgeld in Höhe von 2.222 Euro (gesponsert von der Börse Stuttgart) ausgelobt. Hierbei wurde die höchste prozentuale Performance der jeweiligen Handelswoche ausgezeichnet. Insgesamt durften sich acht Wochengewinner über diesen Preis freuen. Zusätzlich wurden neun iPhone 13 von Apple unabhängig vom Spielerfolg unter allen aktiven Teilnehmern verlost.

Die Aktienmärkte machten es den Teilnehmern vor allem in der Mitte des Börsenspiels nicht einfach. In der ersten Spielwoche konnte der deutsche Leitindex noch zulegen und stieg von 12.827 Punkten auf über 13.500 Punkte. Die folgenden vier Wochen stellten sich gerade für aktienaffine Spieler als sehr schwierig heraus. Bis auf unter 11.900 Punkte ging es abwärts für den DAX, was bei vielen Spielern für lange Gesichter sorgte. In dieser Marktphase waren es vor allem viele der beliebtesten Aktien aus dem Börsenspiel, die US-Technologiewerte, welche massive Löcher in die Depots rissen.

In den letzten drei Wochen der Spielphase drehte sich jedoch die Stimmung. Der DAX beendete den Börsenspielbetrieb bei einem Indexstand von 13.243 Zählern und damit mehr als 400 Punkte höher als zum Start am 5. September.

Aufgrund der zunächst schwachen Aktienmärkte überrascht es nicht, dass neben dem DAX vor allem auf Kursveränderungen im Gold- und Ölpreis spekuliert wurde. Von den 10 meistgehandelten Turbo- und Faktor-Optionsscheinen bezogen sich vier auf den deutschen Leitindex und fünf auf Öl der Nordseesorte Brent. Ein Turbo-Optionsschein auf Gold schaffte es ebenfalls in die Top 10. Trotz allem war das meistgehandelte Produkt ein BEST Turbo-Optionsschein Put auf den DAX (SN9ZHE).

eben Optionsscheinen stand vor allem der Aktienhandel im Vordergrund. Insgesamt wurden im Börsenspiel über 1,1 Millionen Orders ausgeführt. Der Umsatz im Börsenspiel lag in diesem Jahr bei über 12 Milliarden Euro. Die Tesla-Aktie war mit 82,46 Mio. Euro Börsenspielumsatz die meistgehandelte Aktie, dicht verfolgt von der Apple-Aktie mit 74,8 Mio. Euro. Ein glückliches Händchen zeigten die Teilnehmer mit der Wahl dieser Aktien im Börsenspiel jedoch nicht wirklich. Beide Titel verloren im Spielverlauf an Wert. Die Tesla-Aktie verlor in der Spitze zeitweise über 27 Prozent ihres Wertes, während die Apple-Aktie zeitweise über 13 Prozent während der Spielphase einbüßte.

Mario Graß aus Bad Neuenahr-Ahrweiler meldete sich einen Tag vor dem Börsenspielstart an und legte direkt am nächsten Tag los. Zunächst lief es jedoch gar nicht gut für ihn. In den ersten zwei Wochen nutze er mehrmals die Funktion, die sich so mancher Trader auch in der Wirklichkeit wünscht: Mario Graß setzte mehrmals seine beiden Depots auf den Startwert von 100.000 Euro zurück. Ab Woche drei kam er dann in Fahrt und nahm den Jaguar ins Visier. Während der acht Wochen Spielzeit setzte er fast ausschließlich auf Kursveränderungen im Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent, unternahm aber auch hin und wieder einen kleinen Ausflug in den DAX. Vor allem die Kursbewegung der letzten Woche im Ölpreis katapultierte ihn nach vorne.

In einem ersten Gespräch mit dem Trader-Team erläuterte er seinen Handelsansatz. Er kombiniert Candle-Stick Signale mit Bollinger-Bändern, um Umkehrsignale in den Preisbewegungen zu identifizieren und zu setzen.

Dabei lief es auch für die Verfolgerin "luapaul" gar nicht so schlecht. Sie setzte erfolgreich auf einen Rückgang im Goldpreis (SQ2ZC5) und konnte ihren Depotwert bis zum Spielende auf über 553.000 Euro steigern. Dies sollte jedoch gegen den am Abend stark auftrumpfenden Mario Graß nicht reichen.

Mit einem Depotwert von 583.812,66 Euro trägt sich Mario Graß als 20. Gewinner des Börsenspiels Trader ein. Wir gratulieren ihm recht herzlich zu seinem Gewinn, einem Jaguar F-PACE im Wert von mehr als 80.000 Euro.

Bildquellen: SOCIETE GENERALE