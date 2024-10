Trader 2024 Spielbericht Tag 26: Ölpreise setzen Rally fort

Zum Auftakt der neuen Spielwoche im Trader 2024 orientierten sich die Aktienmärkte südwärts. Der DAX näherte sich nach enttäuschenden Daten zum Auftragseingang in der heimischen Industrie wieder der Marke von 19.000 Punkten an, konnte sich jedoch noch darüber behaupten.

Der Handel verlief vergleichsweise ruhig ab und die erwartete Volatilität kam gemessen am VDAX sogar etwas zurück. An der Wall Street wurden derweil die Sorgenfalten im Handelsverlauf tiefer. Das "Angstbarometer" VIX sprang hier deutlich nach oben auf ein Mehrwochenhoch und der S&P 500 verlor fast 1 Prozent. Der Abverkauf war mit Blick auf die Sektoren breit angelegt. Besonders unter Druck standen jedoch die zuletzt sehr gut gelaufenen und zinssensiblen Versorgeraktien. Hier belastete der dynamische Aufschwung der Marktzinsen. Die vielbeachtete Rendite zehnjähriger US-Treasuries knackte erstmals seit langem die Schallmauer von 4 Prozent. Daneben litten Versicherungsaktien und hier insbesondere Rückversicherer unter dem Hurrikan "Milton", der sich dicht besiedelten Gebieten in Florida annäherte. Gesucht waren in der Sektorenbetrachtung lediglich Energiewerte, die von den weiter haussierenden Ölpreisen profitierten. Brent-Öl verteuerte sich befeuert von den anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten um fast 4 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch bei 81,10 USD. Die Notierung liegt damit im Wochenvergleich rund 13 Prozent im Plus. Charttechnisch nähert sie sich nun einer wichtigen Widerstandszone bei ca. 81,59-85,00 USD an, die sich aus der 200-Tage-Linie, vergangenen Hochpunkten sowie der Abwärtstrendlinie vom April-Hoch ergibt.

In der Gesamtrangliste des Börsenspiels schwingt weiterhin "Kobold" das Zepter mit einem Depotstand von rund 469 tausend Euro. Er wird nun jedoch attackiert von "Andre78", der am Vortag noch auf dem vierten Rang lag und einen gewaltigen Satz nach vorne machen konnte mit nun 446 tausend Euro auf der Uhr. Der Teilnehmer wusste den oben beschriebenen kräftigen Anstieg in den Ölpreisen geschickt auszunutzen mit dem BEST Turbo Call Optionsschein auf Brent SY5A5E. Der Schein brachte "Andre78" bislang eine Rendite von rund 800 Prozent und wird weiter von ihm gehalten. Auf dem dritten Rang liegt "Krazmov" (Depotstand: 422 tausend Euro) weiterhin in Lauerstellung und hofft mit einem guten Trade dem Führenden den ersten Platz streitig zu machen.

Neues Spiel, neues Glück heißt es auch diese Woche im Rennen um die von der Börse Stuttgart ausgelobten 2.222 Euro für den Wochensieg. Hier hat aktuell "Vita74" erste Ansprüche geltend gemacht. Mit 156 Prozent Wochenperformance hat Sie aktuell einen komfortablen Vorsprung vor der aktuellen Nummer zwei "doku" mit 121 Prozent Performance. Ihren Erfolg hat Sie sich gestern im Goldpreis mit mehreren Transaktionen in diversen Gold-Turbos erarbeitet.