Tagesanalyse 02.10.2019 -- DAX: Aktueller Aufwärtstrend vorerst gebrochen

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Asiens Börsen leichter -- GRENKE hebt Ausblick an -- Bayer stellt Bedingungen für Glyphosat-Vergleich in USA -- ExxonMobil, Drägerwerk im Fokus

Ecuador will die OPEC verlassen. Institute senken Wachstumsprognose erneut deutlich. SAP und GK Software entwickeln Softwarelösungen für den Einzelhandel. Münchner Immobilien-Investor Domicil will an die Frankfurter Börse. Chemiesektor schwach - Jefferies: Margendruck und Absatzrisiken. Polnische Banken in der Franken-Falle - auch Commerzbank zittert.