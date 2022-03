Knaus Tabbert-Aktie schließt zweistellig höher: Knaus Tabbert erzielt Absatzrekord

Wie Knaus Tabbert bereits mitgeteilt hatte, nahmen die Auslieferungen nochmals um 6,5 Prozent zu und erreichten damit einen neuen Rekordwert von 25.922 Fahrzeugen. Dabei konnte der Konzern aufgrund der weltweiten Lieferkettenprobleme sein volles Absatzpotenzial nicht ausschöpfen. Dementsprechend hoch war auch der Auftragsbestand zum Jahresende mit 32.398 Einheiten im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro.

"Das Geschäftsjahr 2021 hat uns vor große Herausforderungen gestellt. So konnten wir auf Grund fehlender Fahrgestelle, Bauteile und Komponenten unsere ehrgeizigen Ziele in 2021 trotz einer Rekordzahl an produzierten Fahrzeugen nicht erreichen", kommentierte Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert, das abgelaufene Geschäftsjahr. "Die Nachfrage ist jedoch ungebrochen hoch, was wir auch in unseren Auftragsbüchern sehen. Mit einem umfassenden Investitionsprogramm, einer breiteren Zulieferbasis bei Fahrgestellen und einer Optimierung der Lieferketten stärken wir konsequent unsere Flexibilität und Krisenfestigkeit. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir die hohe Nachfrage bereits im laufenden Jahr 2022 in deutliche höhere Auslieferungen und steigende Profitabilität übersetzen können."

Aufgrund der angespannten Zuliefersituation konnte das vorhandene Absatzpotential bei motorisierten Fahrzeugen nicht ausgeschöpft werden. Dennoch wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 862,6 Millionen Euro erzielt, ein Anstieg um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Probleme in den Lieferketten und die daraus resultierende Unterauslastung der Kapazitäten spiegeln sich auch in der Entwicklung des operativen Ergebnisses wider. Das um Sonderbelastungen bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr reduzierte sich um 10,3 Prozent von 67,7 Millionen Euro auf 60,7 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im Rahmen der angepassten Prognose bei 7,0 Prozent. Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund gestiegener Investitionsvolumina in den Vorjahren um 8,3 Prozent und betrugen 21,1 Millionen Euro nach 19,4 Millionen Euro.

Der Vorstand blickt überaus positiv in das Geschäftsjahr 2022. Auf Basis des Auftragsbestands von 1,3 Milliarden Euro per Ende Dezember 2021 und den zunehmend positiven Effekten der angepassten Einkaufsstrategie für Chassis geht er von einem deutlichen Umsatzwachstum vor Preissteigerungseffekten aus. Preissteigerungen gegenüber den Händlern des Knaus Tabbert Konzerns werden im Geschäftsjahr 2022 in einer Bandbreite von 6 bis 8 Prozent geplant und unterstützen das Wachstum zusätzlich. Die Ertragskraft, ausgedrückt durch das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, wird sich analog dem angestrebten Umsatzwachstum und daraus resultierenden Skaleneffekten weiter deutlich verbessern.

Die Knaus Tabbert-Aktien sprangen auf XETRA zuletzt um 12,67 Prozent hoch auf 45,80 Euro.

"Der Trend zum Mikro-Urlaub während Corona scheint sich ungebrochen fortzusetzen", meinte ein Händler. Daraus resultiere genau die Art Preissetzungsmacht, die der Markt sehen wolle. So plant der Campingwagen-Hersteller Preiserhöhungen von 6 bis 8 Prozent durchzusetzen. Hohe Einkaufskosten dürfte man zudem durch angepasste Einkaufsstrategien bei Chassis in den Griff bekommen, weshalb die Profitabilität weiter steigend erwartet wird.

