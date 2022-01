McDonald's-Aktie gibt vorbörslich nach: McDonald's enttäuscht mit Wachstum

Die Betriebsstörungen zur Eindämmung von COVID-19 haben im Allgemeinen nachgelassen, aber an einigen Standorten führten behördlichen Einschränkungen zu geringeren Sitzplatzkapazitäten und früheren Schließungszeiten. Besonders in Australien und China dämpfte COVID-19 die Konsumlaune der Kunden. Im vorbörslichen Handel an der NYSE rutscht der Aktienkurs zeitweise um 2,03 Prozent auf 244,79 US-Dollar ab.

Die Burgerkette wies für das vergangene Vierteljahr einen Nettogewinn von 1,6 (Vorjahr: 1,38) Milliarden US-Dollar bzw 2,18 (1,84) Dollar je Aktie aus. Die Betriebskosten und Aufwendungen stiegen um 14 Prozent. Ohne die Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von McD Tech Labs an IBM und weiteren Sonderposten verdiente McDonald's 2,23 Dollar je Aktie. Analysten hatten dem Unternehmen mit 2,34 Dollar je Aktie mehr zugetraut. Der Gesamtumsatz der Kette wuchs um 13 Prozent auf 6,01 Milliarden Dollar und lag unter der Analystenschätzung von 6,02 Milliarden Dollar.

Der weltweite vergleichbare Umsatz stieg um 12,3 Prozent, auf dem Heimatmarkt war es ein Plus von 7,5 Prozent. Nach dem Konsens von Factset wurde mit einem globalen Wachstum von 10,5 Prozent und einer Zunahme von 6,8 Prozent in den USA erwartet.

Von Heather Haddon

NEW YORK (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonald's Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf McDonald's Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf McDonald's Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com