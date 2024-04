Trotz schwierigem Umfeld

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist trotz des schwierigen Umfelds mit einem Umsatzplus ins laufende Jahr gestartet.

In den ersten drei Monaten sei der Erlös um fast vier Prozent auf 693 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen KSB am Donnerstag in Frankenthal mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um sieben Prozent auf etwas mehr als 48 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang stagnierte allerdings.

"Mit Blick auf die konjunkturelle Situation prägen weltpolitische Unruhen, die weiterhin schwache Nachfrage in Europa und die nachlassende Wirtschaft in China das Gesamtbild. So blieb auch im ersten Jahresviertel der erhoffte Rückenwind aus einer konjunkturellen Erholung aus", sagte Konzernchef Stephan Timmermann. "Umso zufriedener sind wir, dass wir die Konzernleistung durch unser breites Produktprogramm und unsere globale Aufstellung weiter gesteigert haben." Er bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

