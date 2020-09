Positiver US-Handelsstart: Dow Jones gewinnt hinzu

Der Dow Jones startete 0,46 Prozent höher bei 27.413,60 Punkten in den Handelstag.

Die Unsicherheit bei den Anlegern bleibt jedoch hoch. So sorgen steigende Corona-Infektionszahlen vor allem in Europa für neue Wirtschafts-Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie. Die globale Wirtschaftserholung verläuft schleppend und droht sich mit einer neuen Corona-Welle weiter zu verlangsamen.

Präsidentschaftswahl wirft ihre Schatten voraus

Hinzu kommt der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf, der ein neues Stimulierungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft noch vor den Wahlen im November zunehmend unwahrscheinlich macht. Marktteilnehmer rechnen zudem damit, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China im Zuge des US-Wahlkampfs zumindest rhetorisch verschärfen könnte.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat derweil am Dienstag den US-Kongress bei einer Anhörung davor gewarnt, die Folgen einer ausbleibenden staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft zu unterschätzen. Die Wirtschaft werde dies negativ zu spüren bekommen, so Powell. Am Mittwoch stehen eine weitere Kongress-Anhörung Powells an sowie einige Reden von US-Notenbankern.

Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft dürften kurz nach Handelsbeginn die Markit-Einkaufsmanager-Indizes für September für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen in erster Lesung geben.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com