Colgate-Palmolive-Aktie mit kräftigen Aufschlägen: Zahlen besser als erwartet

Für das laufende Jahr schöpfte Konzernchef Noel Wallace entsprechend neuen Mut. "Wir wollen auch weiterhin in unsere Marken und unsere Fähigkeiten investieren", sagte der seit April vergangenen Jahres amtierende Vorsitzende laut Unternehmensmitteilung am Freitag.

2019 hat Colgate-Palmolive mit seinen Reinigungsmitteln, Körperpflegeprodukten und der Tiernahrungssparte einen Umsatz von rund 15,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,24 Milliarden Euro) erzielt, ein Plus von knapp einem Prozent im Vorjahresvergleich. 2018 wuchs der Konzern hier lediglich um ein halbes Prozent. Für 2020 rechnet Wallace nun mit einem Plus von 4 bis 6 Prozent, aus eigener Kraft sollen es 3 bis 5 Prozent sein.

Colgate-Palmolive gibt derzeit viel Geld etwa für Werbung, neue Produkte und seinen Onlinehandel aus. Gleichzeitig hatte das Management vor einiger Zeit ein Sparprogramm auf den Weg gebracht, das zunächst ebenfalls auf die Ergebnisse drückt. Auf einen Rückgang beim bereinigten Gewinn je Aktie hatte die Konzernspitze ihre Aktionäre somit bereits Anfang 2019 eingestellt und dabei ein Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet.

Mit 2,83 Dollar je Aktie belief sich dieses Minus 2019 nun tatsächlich auf fast genau 5 Prozent. Analysten hatten in beiden Fällen mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn unterm Strich verringerte sich zugleich um 1,4 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar (2,15 Milliarden Euro).

Vor allem im Schlussquartal liefen die Geschäfte besser als am Markt gedacht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte Colgate-Palmolive die durchschnittlichen Schätzungen toppen. Am stärksten legten die Erlöse dabei in Europa zu.

Wallace will die Werbeausgaben auch in diesem Jahr weiter ankurbeln. Für den bereinigten Gewinn je Aktie strebt er aber trotzdem wieder ein Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Anleger griffen im NYSE-Handel zu: Es ging 6,19 Prozent auf 73,77 US-Dollar nordwärts.

