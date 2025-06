Beiersdorf – hält der Support?

Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) konnte ausgehend vom im März 2022 bei 79,00 EUR verbuchten zyklischen Tief bis auf ein im Mai 2024 bei 147,80 EUR gesehenes Allzeithoch zulegen. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der laufende mittelfristige Abwärtsimpuls vom Reaktionshoch im Mai im Bereich der fallenden 200-Tage-Linie nahm in den vergangenen Tagen an Fahrt auf. Im gestrigen Handel erreichte der Wert dabei ein 3-Jahres-Tief bei...

Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) konnte ausgehend vom im März 2022 bei 79,00 EUR verbuchten zyklischen Tief bis auf ein im Mai 2024 bei 147,80 EUR gesehenes Allzeithoch zulegen. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der laufende mittelfristige Abwärtsimpuls vom Reaktionshoch im Mai im Bereich der fallenden 200-Tage-Linie nahm in den vergangenen Tagen an Fahrt auf. Im gestrigen Handel erreichte der Wert dabei ein 3-Jahres-Tief bei 105,90 EUR und damit ein bedeutsames Unterstützungsbündel, welches sich bis 105,30 EUR erstreckt. Es resultiert unter anderem aus dem Hoch vom September 2022 und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Tief im März 2022. Die extrem überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren lässt eine technische Erholung als möglich erscheinen. Eine erste Bestätigung für eine solche Gegenbewegung wäre aktuell in einem Anstieg über 107,25 EUR zu sehen. Im Erfolgsfall könnte die Preiskurve zunächst die Abwärtslücke bei 109,05 EUR schließen. Bei 110,90 EUR und 115,45 EUR befinden sich weitere relevante Hürden und potenzielle Erholungsziele. Zur Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedarf es der Herausnahme der Barriere bei derzeit 118,84-124,98 EUR. Eine Verletzung der Marke von 105,30 EUR per Tagesschluss würde derweil eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs in Richtung 102,45/103,00 EUR und eventuell 93,38 EUR nahelegen.

