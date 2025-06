Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Freitagmittag

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 106,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 106,40 EUR nach oben. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,55 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164.924 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 25,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,56 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,67 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

