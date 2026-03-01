DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.554 -0,9%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl81,08 +3,9%Gold5.136 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump droht Spanien mit Handelsboykott

03.03.26 19:37 Uhr

Von Anita Hamilton

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat Spanien mit einem Handelsboykott gedroht. "Wir werden den gesamten Handel mit Spanien einstellen. Wir wollen nichts mit Spanien zu tun haben", sagte er während eines Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz vor Journalisten im Oval Office. Trump fügte hinzu, er habe Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Geschäfte" mit Spanien einzustellen. "Spanien hat sich schrecklich verhalten", sagte Trump mit Blick auf die Reaktion der Nato-Länder auf den US-Raketenangriff auf den Iran, ohne jedoch ein konkretes Beispiel dafür zu nennen, was Spanien getan hat, um die US-Regierung dazu zu veranlassen, die Einstellung aller Handelsbeziehungen in Betracht zu ziehen.

Wer­bung

Am Montag hatte Nato-Mitglied Spanien den USA laut dem staatlichen spanischen Sender RTVE den Zugang zu Luftwaffenstützpunkten für "alles, was nicht im Vertrag enthalten ist und nicht unter die UN-Charta fällt", verweigert.

Später relativierte Trump seine Aussagen etwas, indem er sagte: "Ich könnte morgen oder heute alle Geschäfte mit Spanien einstellen, und wir könnten das mit Spanien tun."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 13:38 ET (18:38 GMT)