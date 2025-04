Trump erwartet Einigung im Zollkonflikt mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zollstreit mit China geht US-Präsident Donald Trump von einer Einigung aus. "Wir sind zuversichtlich, dass wir etwas mit China ausarbeiten werden", sagte der Republikaner bei einem Termin im Oval Office. China habe sich bereits mehrfach an die US-Regierung gewandt und es habe sehr gute Gespräche gegeben. Trump wollte allerdings nicht sagen, ob er mit Chinas Staatschef Xi Jinping gesprochen hat. Gleichzeitig betonte er, dass man viel Zeit habe.

Trump geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass man sich mit allen Handelspartnern einigen werde. Wenn nicht, sei das auch in Ordnung. Auf die Frage einer Journalistin, wann mit einer Einigung zu rechnen sei, sagte er: "Ich würde denken, dass das in den kommenden drei oder vier Wochen abgeschlossen sein wird." Es war unklar, ob er sich nur auf China oder weitere Länder bezog. Sein Gespräch mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die am Donnerstag in Washington zu Gast war, sei "großartig" gewesen.

Trump: Zweite Amtszeit wird noch besser als erste

Trump sagte weiter, man müsse sich die USA wie ein "großes, schönes Kaufhaus" vorstellen, bevor dieses Geschäft durch das Internet zerstört wurde, "und jeder will ein Stück von diesem Geschäft." Seine erste Amtszeit sei die erfolgreichste "in der Geschichte des Landes" gewesen, sagte Trump. "Und ich glaube, dass wir es dieses Mal noch übertreffen werden." Nun gebe es mit Blick auf Zölle nur einen "kleinen Übergang". Es werde alles "toll" für die USA laufen.

Ziel der Zölle ist laut Trump, mehr Produktion in die USA zu bringen. Experten verweisen jedoch darauf, dass der Bau von Fabriken Jahre dauert - während Preissteigerungen durch Zölle schnell die Verbraucher treffen können. Die US-Notenbank Fed geht davon, dass sich das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wegen der aggressiven Zollpolitik verlangsamen wird./nau/DP/he