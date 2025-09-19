DAX23.642 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.176 +0,3%Nas22.523 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,48 -0,6%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 PUMA 696960 Intel 855681 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Trump: Putin tötet 'viele Menschen' im Ukraine-Krieg

18.09.25 17:17 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, "viele Menschen zu töten". Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer während seines Staatsbesuchs in Großbritannien.

Wer­bung

Russlands Soldaten würden in einem höheren Tempo getötet als die der Ukraine, sagte Trump. Putin töte diese Soldaten. Trump wiederholte seine Einschätzung, dass Russland die Ukraine 2022 nicht angegriffen hätte, wäre er schon US-Präsident gewesen.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden. In den vergangenen Monaten waren mehrere Versuche gescheitert, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen - unter anderem von Trump, der sich mit Putin in Alaska getroffen hatte./xx/DP/jha