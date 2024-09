Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 15,18 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 15,18 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 14,78 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,10 USD. Zuletzt wechselten 561.966 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 422,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 14,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,67 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 09.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 840000,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 USD in den Büchern gestanden.

