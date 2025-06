Tschechiens Präsident will Nato unabhängiger von USA machen

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Präsident und frühere Generalstabschef Petr Pavel hat eine stärkere Unabhängigkeit der europäischen Nato-Strukturen von den USA gefordert. Man müsse darüber nachdenken, mit US-Amerikanern besetzte Posten innerhalb der Nato-Kommandostruktur auf dem Kontinent mit Europäern zu spiegeln oder doppelt zu besetzen, sagte der 63-Jährige auf der Sicherheitskonferenz Globsec in Prag. Damit solle erreicht werden, dass Europa-spezifische Einsätze auch ohne aktive Teilnahme der USA möglich blieben. Pavel war von 2015 bis 2018 Vorsitzender des Nato-Militärausschusses.

Reaktion auf Trump-Regierung

Europa müsse die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Tatsache ziehen, dass sich die Rolle der USA in der europäischen Sicherheit verändere, sagte Pavel weiter. Die neue US-Regierung unter Donald Trump habe die transatlantischen Beziehungen erschüttert. Zugleich betonte der tschechische Präsident aber, das Ziel sei es nicht, eine Alternative zur Nato zu schaffen, sondern den europäischen Pfeiler des Verteidigungsbündnisses zu stärken.

Große Sicherheitskonferenz in Prag

Noch bis einschließlich Samstag treffen sich bei der Globsec-Konferenz in Prag Spitzenpolitiker und Experten, um über Sicherheitsfragen und Auswege aus den globalen Krisen zu diskutieren. Die Veranstaltung findet bereits zum 20. Mal statt und war früher in der Slowakei beheimatet. Tschechien ist seit 1999 Nato-Mitglied. Die liberalkonservative Regierung in Prag gilt als entschiedener Unterstützer der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Sie steht hinter einer Initiative, die Kiew mit Artilleriemunition beliefert./hei/DP/mis