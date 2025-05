TUI Aktie News: TUI zieht am Mittag an

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 7,15 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,15 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,18 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.544.323 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 29,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,80 EUR.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TUI.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,18 EUR je Aktie.

