TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagmittag freundlich

Das Papier von TUI konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 1,72 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 1,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.468.776 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2021 markierte das Papier bei 3,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 52,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 1,42 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 21,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,50 EUR.

TUI veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 354,69 Prozent auf 2.128,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 468,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte TUI am 10.08.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,080 EUR je Aktie belaufen.

