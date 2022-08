TUI Aktie News: TUI tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel TUI 1,73 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 1,73 EUR. Bei 1,73 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.549.870 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,66 EUR an. 52,72 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,42 EUR ab. Abschläge von 21,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,60 EUR an.

Am 11.05.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 354,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 468,10 EUR umsetzen können.

Am 10.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,080 EUR je Aktie aus.

