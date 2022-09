TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel TUI 1,66 EUR

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 1,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 1,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,62 EUR. Zuletzt wechselten 2.399.562 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,42 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 16,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,25 EUR für die TUI-Aktie.

Am 10.08.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 4.433,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 468,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte TUI am 14.12.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass TUI 2022 einen Verlust in Höhe von -0,037 EUR je Aktie ausweisen dürften.

