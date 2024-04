TUI Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus TUI

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 6,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 6,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.477.190 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 19,24 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 35,07 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

