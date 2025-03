TUI Aktie News: TUI am Montagmittag im Plus

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 6,85 EUR zu. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,81 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.505.526 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,079 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,56 EUR.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

