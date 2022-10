TUI Aktie News: TUI steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,41 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 1,40 EUR zu. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 1,42 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,38 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 3.488.695 Aktien.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 3,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 1,17 EUR. Mit Abgaben von 19,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,72 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.433,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 468,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 13.12.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von TUI.

2022 dürfte TUI einen Verlust von -0,081 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

