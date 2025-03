TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 7,28 EUR nach.

Um 11:49 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 7,28 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,24 EUR nach. Mit einem Wert von 7,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.834.383 TUI-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 17,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,64 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,079 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,13 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4,30 Mrd. EUR eingefahren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,19 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

