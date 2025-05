TUI Aktie News: TUI zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 7,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 7,06 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.680.651 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 25,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,44 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 9,43 EUR.

TUI gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie trotzdem tiefrot: TUI steigert Umsatz im Winter trotz fehlender Osterurlaube - Verlust verringert

TUI präsentiert Quartalsbilanz: Was Experten erwarten

TUI-Aktie in Rot: Verdi will TUIfly in Tarifstreit für Bodenpersonal bestreiken