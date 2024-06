TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 6,78 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 6,78 EUR ab. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,77 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,79 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 537.929 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. 18,33 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,029 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

