TUI Aktie News: TUI verliert am Mittwochvormittag

Die TUI-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 1,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137.902 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,55 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 58,98 Prozent niedriger. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,17 EUR an.

Am 10.08.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.433,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 468,10 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 13.12.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR je TUI-Aktie.

