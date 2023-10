Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Freitagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Tupperware-Kurs

Die Aktie von Tupperware gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tupperware-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 2,48 USD ab.

Der Tupperware-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 2,48 USD. Die Tupperware-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,35 USD ab. Bei 2,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.108 Tupperware-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 221,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.07.2023 Kursverluste bis auf 0,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,35 Prozent.

Tupperware ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Tupperware hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 313,70 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,40 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tupperware wird am 01.11.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

