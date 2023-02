RTL-Aktie in Grün: RTL profitiert von Dschungelcamp und "DSDS"

Aktien in diesem Artikel RTL 44,70 EUR

Bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen lag der Privatsender mit 13,6 Prozent Marktanteil deutlich vorne, wie er am Mittwoch in Köln mitteilte. Das Erste erreichte in dieser Altersgruppe 7,9 Prozent, das ZDF 7,4 Prozent. RTL selbst setzt stark auf die 14- bis 59-Jährigen und war auch dort mit einem Monatsmarktanteil von 12,0 Prozent Marktführer und so stark wie seit Januar 2020 nicht mehr. Hier lag das ZDF bei 10,0 Prozent und das Erste bei 9,1 Prozent.

Im Gesamtpublikum ab drei Jahren lag RTL mit 9,5 Prozent auf Platz drei hinter dem ZDF (15,5 Prozent) und dem Ersten (12,2 Prozent).

Die RTL-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,22 Prozent auf 44,64 Euro.

/bok/DP/jha

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, RTL Group