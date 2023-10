Two Harbors Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel

Two Harbors Investment hat am 31.10.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 548,28 Prozent auf -49,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net