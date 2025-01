Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 67,15 USD zu.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 67,15 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 67,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.239.114 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,55 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 18,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.10.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 USD gegenüber 0,11 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,40 Prozent auf 11,19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Uber am 05.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 11.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

