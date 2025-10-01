DAX23.991 +0,5%Est505.555 +0,5%MSCI World4.302 -0,1%Top 10 Crypto16,07 +1,4%Nas22.564 -0,4%Bitcoin99.209 +2,1%Euro1,1753 +0,1%Öl65,42 -2,5%Gold3.874 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- US-Börsen schwächer erwartet -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie klettert: Laut Vorständin 'Guter Austausch' mit Jindal Steel thyssenkrupp-Aktie klettert: Laut Vorständin 'Guter Austausch' mit Jindal Steel
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Rüstungsexporte für Millionen nach Israel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.