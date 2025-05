Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Vorabkäufe prägen deutschen Auftragseingang im März

Die deutschen Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe haben den Konsens im März nach Einschätzung von Claus Vistesen von Pantheon Macroeconomics deutlich übertroffen, obwohl die Handelsunsicherheit die Aktivität in Zukunft belasten wird. Vorabkäufe von US-Importeuren im Vorfeld der Zölle haben wahrscheinlich dazu beigetragen, auch wenn das Ausmaß der Auswirkungen schwer zu quantifizieren sei. Die Auftragseingänge im Pharmabereich sprangen um 17 Prozent in die Höhe, was zum Teil auf die Bemühungen der US-Importeure zurückzuführen sei, den erwarteten Zöllen in diesem Sektor zuvorzukommen.

US-Rohöllagerbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,032 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,596 Millionen Barrel reduziert.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion März +1,2% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion März +3,1% gg Vorjahr - IBGE

