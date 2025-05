Cybersicherheit

Fortinet hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt und damit die Erwartungen übertroffen. Dennoch reagierte die Börse enttäuscht - wohl insbesondere aufgrund des Ausblicks.

• Fortinet schlägt im ersten Quartal Erwartungen bei Umsatz und EPS

• Betriebsmarge mit Rekordwert

• Ausblick für laufendes Quartal enttäuscht offenbar

Starke Fortinet-Bilanz: Wachstum in allen Segmenten

Der Cybersecurity-Spezialist Fortinet konnte mit seinen Zahlen für das erste Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street schlagen. So erzielte Fortinet im abgelaufenen Jahresviertel einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,54 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut "Investor's Business Daily" mit einem etwas geringeren Umsatzwachstum auf 1,538 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Zum Umsatzanstieg trug das Produktgeschäft - Fortinet bietet eigenen Angaben zufolge mehr als 50 Produkte aus dem Cybersicherheitsbereich an - laut Pressemeldung rund 459 Millionen US-Dollar bei, ein Plus von mehr als 12 Prozent. Auch bei den sogenannten Billings, die ein Maß für das Umsatzwachstum darstellen, meldete das Unternehmen mit 1,60 Milliarden US-Dollar einen Zuwachs von 14 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich die wiederkehrenden Umsätze: Der Annual Recurring Revenue (ARR) im Bereich Unified SASE - einer konsolidierten, zentral verwalteten Lösung für Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen - legte um 26 Prozent zu, bei den Security Operations betrug das Wachstum sogar gut 30 Prozent.

Zudem erreichte Fortinet nach eigenen Angaben einen neuen Rekordwert bei der GAAP- und Non-GAAP-Betriebsmarge, die auf 29 Prozent beziehungsweise 34 Prozent kletterten. Der Gewinn je Aktie legte von 0,43 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 0,58 US-Dollar zu. Analysten hatten hier laut "Investor's Business Daily" nur einen Wert von 0,53 US-Dollar je Aktie erwartet.

"Wir freuen uns über ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unsere Non-GAAP-Betriebsmarge [...] auf einen neuen Rekordwert steigern konnten", sagte Fortinet-CEO Ken Xie laut Pressemitteilung. Er verwies dabei auch auf die starke Erfolgsbilanz bei KI-getriebenen Innovationen, ohne weitere Details zu nennen. Das Unternehmen plane, seine Wachstumsstrategie weiter zu beschleunigen, "indem wir in die schnell wachsenden Märkte für Unified SASE und Security Operations investieren und gleichzeitig unsere Führungsposition im Bereich Secure Networking stärken", so Xie weiter.

Verhaltener Ausblick enttäuscht Anleger - Fortinet-Aktie bricht ein

Trotz der starken Quartalsbilanz enttäuschte Fortinet jedoch offenbar mit seiner Prognose für das laufende Quartal. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,59 und 1,65 Milliarden US-Dollar, was ein eher moderates Wachstum signalisiert. Der Mittelwert von 1,62 Milliarden US-Dollar liege dabei laut "Investor's Business Daily" unter den Schätzungen der Wall Street von 1,628 Milliarden US-Dollar. Die Non-GAAP-Betriebsmarge wird laut Fortinet im laufenden Jahresviertel bei 31,5 bis 32,5 Prozent liegen - und damit etwas unter dem Niveau des ersten Quartals.

Die Fortinet-Aktie sackte bereits nach Handelsschluss an der NASDAQ deutlich ab und fiel nachbörslich um 12,67 Prozent auf 93,20 US-Dollar. Im vorbörslichen Geschäft am Donnerstag geht es dann zeitweise um 10,51 Prozent nach unten auf 95,50 US-Dollar.

