Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber Israel - Kreise

Der Iran ist offenbar an einem Ende der Feindseligkeiten interessiert und zu einer Wiederaufnahme von Gesprächen über seine Atomprogramme bereit. Teheran hat entsprechende Botschaften über arabische Vermittler an Israel und die USA verschickt, wie Offizielle aus dem Nahen Osten und Europa erklärten. Der Iran sei demnach grundsätzlich bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solange sich die USA nicht an den Angriffen beteiligen würden. Teheran habe auch Botschaften an Israel übermittelt, wonach es im Interesse beider Seiten sei, die Gewalt einzudämmen.

Opec sieht geringeres Angebotswachstum durch Rivalen

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das Angebotswachstum der USA und anderer Konkurrenten im nächsten Jahr gesenkt und gleichzeitig ihre Erwartungen für die Ölnachfrage unverändert gelassen. Das in Wien ansässige Kartell geht davon aus, dass das Angebot von Erzeugern außerhalb der breiteren Allainz OPEC+ im Jahr 2026 um 730.000 Barrel pro Tag steigen wird, gegenüber 800.000 Barrel pro Tag bisher.

IAEA: Zentrifugen in Natanz könnten vollständig zerstört sein

Die Zentrifugen in einer der unterirdischen Hallen der Anreicherungsanlage Natanz könnten möglicherweise vollständig zerstört worden sein. Das könnte bedeuten, dass alle zuvor in Betrieb befindlichen Maschinen zur Anreicherung von Uran in dem unterirdischen Teil der Anlage ausgeschaltet wurden, so IAEA-Chef Rafael Grossi im Gespräch mit BBC. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) hat Israel die Stromversorgung dort unterbrochen, wodurch die Zentrifugen keinen Strom mehr hatten. Die Zentrifugenkaskaden können zerbrechen oder reißen, wenn sie nicht schrittweise abgeschaltet werden.

Wer­bung Wer­bung

New Yorker Konjunkturindex fällt im Juni

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juni zurückgegangen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 16,0. Im Vormonat hatte der Index bei minus 9,2 gelegen. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2025 13:08 ET (17:08 GMT)